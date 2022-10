Heiligenhaus : Sicherheit für Herbst und Winter

Heiligenhaus Am Infomobil der Polizei gibt es Freitag Antworten auf Fragen, bei denen es um Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer während der dunklen Jahreszeit geht.

In dieser Woche ist der „Streifenwagen“ wieder einmal in Heiligenhaus anzutreffen: Am Freitag, 4. November, können Interessenten mit dem Bezirksdienstbeamten Polizeihauptkommissar Heinz Keller am Rathausplatz, in der Zeit von 9 Uhr bis 11 Uhr, ins Gespräch kommen.