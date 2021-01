Ratingen : LEG-Mieter können wieder heizen

West Seit nunmehr neun Wochen erstreckt sich ein nicht behobener Heizungsdefekt in Häusern der LEG. Jetzt können die Mieter endlich aufatmen: Die Heizung funktioniert wieder.

In einem Brief an die Mieter entschuldigt sich die Wohnungsgesellschaft. Zwei Defekte mussten an der Heizanlage behoben werden. Dazu wurde Wasser aus der Anlage abgelassen werden. Die Leitungen der drei betroffenen Objekte seien rund 4000 Meter lang, erklärt die Gesellschaft in dem Brief. Beim Auffüllen bildeten sich Luftblasen in der Leitung. Dieses Problem werde aktuell durch manuelles nachjustieren gelöst.