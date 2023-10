Gruseln in Ratingen Geisterzug der Roten Funken am 31. Oktober

Ratingen · Pünktlich um 18.11 Uhr starten alle zum großen Geisterzug der Roten Funken in Ratingen. Wie in jedem Jahr ist der Treffpunkt vor dem Medienzentrum am Peter-Brüning-Platz.

19.10.2023, 11:34 Uhr

Der Geisterzug der Roten Funken führt durch die Innenstadt. Foto: Funken