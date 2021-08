Arbeitsmarkt in Ratingen : Sommerflaute auf Arbeitsmarkt bleibt aus

Ratingen Entgegen der üblichen saisonalen Tendenzen gibt es auf dem Arbeitsmarkt im Kreis Mettmann im August keine Sommerflaute. Gute Chancen gibt es für alle, die noch einen Ausbildungsplatz suchen.

() „Die Arbeitslosigkeit ist sogar während der Urlaubszeit gesunken. Die sonst übliche Sommerflaute auf dem Arbeitsmarkt fällt damit in diesem Jahr aus. Stattdessen nimmt der Arbeitsmarkt weiter Fahrt auf und erholt sich schrittweise von den Folgen der Corona-Pandemie. Der Bedarf an Fachkräften steigt unmittelbar mit dem Anspringen der Konjunktur wieder an. Alleine im August meldeten Unternehmen aus dem Kreis Mettmann rund 900 freie Stellen. Damit stieg die Zahl der offenen Stellen auf rund 3.600, das sind etwa 1.000 Stellen mehr als vor einem Jahr. Nicht alle Stellen können besetzt werden, es gibt bereits wieder Anzeichen von Engpässen vor allem bei Fachkräften“, so Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann.

In der Agentur für Arbeit Ratingen sind aktuell 3.106 Menschen arbeitslos, das sind 76 weniger als im Juli und 366 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sinkt von 6,8 Prozent im August auf aktuell 6,7 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 7,4 Prozent. Im August meldeten sich 492 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, das sind 63 mehr als vor einem Jahr. Zeitgleich konnten 568 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, das sind 143 mehr als im Vorjahresvergleich. Die Ratinger Arbeitgeber meldeten im August 187 neue Arbeitsstellen, 76 mehr als vor einem Jahr. Damit sind in der Arbeitsagentur Ratingen derzeit 777 freie Stellen gemeldet, der Bestand erhöht sich somit um 145 Stellen zum Vorjahr.

Gute Chancen sieht Tymister für alle, die noch einen Ausbildungsplatz suchen. „Zahlreiche Unternehmen suchen weiter nach passenden Azubis. Das zeigen auch die 585 noch freien Ausbildungsstellen. Ein Einstieg in eine Ausbildung ist bis in den November hinein möglich.“ Am Dienstag, 21. September stellen sich Unternehmen bei der „topjob“ von 8.15 bis 14.15 Uhr in der Stadthalle, Schützenstraße 1 in Ratingen vor.