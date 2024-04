Neuer Vorstoß der Bürger Union Politik will in Ratingen aus Büros Wohnungen machen

Der Druck auf dem Wohnungsmarkt ist enorm. Die Politik versucht, mit Hilfe von Ratsbeschlüssen das Problem zu entschärfen. Doch dies gelingt nur sehr bedingt. Nun wagt die Fraktion der Bürger Union (BU) einen neuen Vorstoß. In einem aktuellen Antrag heißt es: Die Verwaltung wird gebeten, einen aktuellen Sachstand zur Umsetzung des Ratsbeschlusses „Umwandlung nicht mehr genutzter Büroflächen in Wohnraum“ (gemeinsamer Antrag der Fraktionen der BU und SPD) zu geben. Ergänzend zum Ratsbeschluss aus 2019 soll die Verwaltung beauftragt werden, die aktuellen Leerstände der in Frage kommenden leer stehenden Gewerbe-Immobilien aufzulisten und die jeweiligen Immobilieneigentümer anzuschreiben und mit der Zielvorgabe abzufragen, ob Interesse an einer Teilnahme am Bundesförderprogramm „Gewerbe zu Wohnen“ besteht. Hierbei soll die Verwaltung aktive Unterstützung signalisieren, beispielsweise bei der Antragsstellung oder bei der Beratung der Vorgaben für eine Umwandlung von Büro- in Wohnflächen.