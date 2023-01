Ratinger Versorgungsproblem Zusätzliche gelbe Säcke für die Ratinger Stadtmitte

Das erschien Gerold Fahr (CDU) eindeutig zu wenig. Tatsächlich waren die neuen gelben Säcke bei Zigarren Krings am Marktplatz und bei Tante Emmas Stehcafé an der Düsseldorfer Straße zeitweise vergriffen, so der Politiker. Fahr, als Ratsmitglied der CDU für das Ratinger Stadtzentrum zuständig, nahm Kontakt zu Ratinger Händlern mit langer Öffnungszeit und zur neu zuständigen Entsorgungsfirma RMG Rohstoffmanagement auf.