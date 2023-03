Bildungslandschaft in Ratingen Deutlich mehr Schüler in Ratingen

Es ist durchaus ein Paukenschlag in der lokalen Bildungslandschaft: Die Schulentwicklungsplanung in Ratingen muss voraussichtlich auf eine neue Grundlage gestellt werden. Während die Planung für den Bereich der Grundschulen wie vorgesehen im März in den Gremien beraten werden soll, gibt es in Bezug auf die weiterführenden Schulen neue Erkenntnisse, die es erforderlich machen, die Planung für diesen Bereich in Teilen neu zu denken. Hintergrund ist, dass deutlich weniger Schülerinnen und Schüler als früher weiterführende Schulen in Nachbarstädten besuchen können oder möchten. Nach der Anmeldewoche Anfang Februar hatte sich gezeigt, dass die Auspendler-Quote bei den Fünftklässlern, die in den vergangenen Jahrzehnten verlässlich bei durchschnittlich etwa 25 Prozent gelegen hatte, im nächsten Schuljahr voraussichtlich auf unter 15 Prozent fallen wird.