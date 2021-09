Feier am Innenstadt-Gymnasium : Abiturienten sehen sich nach 50 Jahren wieder

Ratingen Treffen in Ratingen: Die Abiturjahrgänge 1970 und 1971 des jetzigen Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasiums erinnerten sich an alte Zeiten.

() 50 Jahre hat es gedauert, bis sich die Abiturienten des Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasiums wieder gegenüberstanden. 14 Abiturienten der Jahrgänge 1970 und 1971 waren am Samstag gekommen, dazu fünf weitere langjährige Weggefährten, die vorzeitig die Stammklasse (1962 bis 1970) verlassen hatten. Für das Treffen reisten sie zum Teil aus weiten Teilen Deutschlands an: Berlin, Bayern , Baden-Württemberg , Rheinland-Pfalz , Niedersachsen . Einige leben aber auch noch in Ratingen.

Die Abiturprüfungen waren am 16. Juni 1970 abgeschlossen. Von den damals 22 Abiturienten sind acht auf dem Klassentreffen anwesend. Von drei Abiturienten ist bekannt, dass sie bereits verstorben sind, andere waren unauffindbar. Obwohl die Reiferpüfung 50 Jahre zurückliegt, ist dies das erste Klassentreffen nach dem Abitur 1970 – die meisten Mitschüler haben sich nach dem Abitur nie mehr gesehen. Nun nahmen Wolf D. Käppler und Egbert Brockhaus die Planung in die Hand. Nachdem das Treffebn coronabedingt mehrfach verschoben werden musste, hat es nun endlich geklappt.

„Wir alle wurden sieben Jahre in der räumlichen Enge des Städtischen neusprachlichen Gymnasiums für Jungen an der Speestraße und zwei Jahre in der neu errichteten Theodor-Heuss-Schule, ebenfalls nur Jungen unterrichtet“, erzählt ein Teilnehmer. „Mädchen wurden übrigens in der Geschwister-Scholl-Schule auf demselben Gelände unterrichtet, was nicht jedem gefallen hat. Für die Qualität auch der schulischen Ausbildung könnte sprechen, dass die Hälfte der jungen Abiturienten promoviert wurde und später als Direktoren oder Geschäftsführer Führungspositionen innehatte.“ Die Berufswahl vieler Jungen war beim Abitur noch recht unklar, rückblickend wurden aus den Schülern Ärzte, Lehrer, Kaufleute, Architekten und Stadtplaner, Psychologen und Künstler.