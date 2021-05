Bedarf in Ratingen : Nachdenken über Zukunft des Wohnungsbaus

Ratingen In der eine Ratssitzung ersetzenden Hauptausschusssitzung hat der Rat mit großer Mehrheit den gemeinsamen Antrag von CDU und SPD zum Wohnungsbau beschlossen.

(RP) In dem beschlossenen Antrag wird ein umfangreiches Maßnahmenbündel gefordert, um eines der drängenden Probleme in Ratingen endlich einen Schritt weiter zu einer Lösung zu bringen, denn die Schaffung von bezahlbarem und öffentlich geförderten Wohnraum ist nach wie vor in Ratingen eine große Herausforderung, der es, so SPD-Fraktionschef Christian Wiglow, mit unterschiedlichen Hebeln zu begegnen gilt.