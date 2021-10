Helfende Hände in Heiligenhaus : Einsatz mit Plan für den Bürgerwald

Hannes Johannsen, Rainer Hischke, Reinhard Schulze Neuhoff und Ulrich Hamacher planen das Projekt Bürgerwald weiter. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Die Rotarier nehmen das Thema „Bürgerwald“ in ihre Projektliste auf. Derweil hütet Förster Johannsen exakt 5700 Bäume in einem sehr besonderen Vorratslager am Umweltbildungszentrum – noch bis zum 13. November.