Heiligenhaus : Verkauf der Laubsäcke geht früh los

Das Laub fällt in diesem Jahr früh, die Stadt reagiert. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Heiligenhaus Die Stadt zieht den Verkauf von Laubsäcken auch in diesem Jahr vor, witterungsbedingt. 120-Liter-Laubsäcke gibt es ab sofort, bis 15. Dezember.

(RP) Abgeholt werden die Säcke vom 19. September an. Sie können beim Bürgerbüro/Abfallberatung der Stadt zu den üblichen Öffnungszeiten für 50 Cent pro Stück (Deckung der Anschaffungskosten) erworben werden. Nach Stadtsatzung ist jeder Anlieger verpflichtet, den Gehweg vor seinem Grundstück zu säubern und Unrat zu beseitigen. Einfach alles auf die Straße zu fegen ist verboten. Für die Straßenzüge, die mit Straßenbäumen versehen sind, können daher die von der Stadt bereitgestellten Laubsäcke genutzt werden. Die Säcke sind an den Baumscheiben am Tage der Abholung bis 7 Uhr bereitzustellen, da sie von den Technischen Betrieben eingesammelt werden. Laubsäcke, die mit anderen Materialien wie Rasenschnitt oder Bioabfällen befüllt sind, werden nicht abgeholt und müssen auf eigene Kosten über die Biotonne entsorgt werden. Ebenso ist der Laubsack nicht für Laub aus dem eigenen Garten zu verwenden. Fragen zum Kauf der Säcke beantworten Mitarbeiter der Kämmerei unter Tel. 13-390 und das Bürgerbüro unter Tel. 13-0. Fragen zur Abholung der Laubsäcke können die Technischen Betriebe Heiligenhaus unter Tel. 5828712 und Tel. 5828713 beantworten.