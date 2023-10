In Heiligenhaus Ein Abend voller Musik

Das war Musik drin: Einen Abend lang konnten am Samstag Musikbegeisterte von Gaststätte zu Gaststätte wandern und in acht Lokalen Konzerte erleben. Das Bergische Musikfestival „Viertelklang“ machte wieder Station in der Stadt, vor allem entlang der Hauptstraße. Aber auch die Scheune der Feuerwehr in der Abtsküche und das Waldhotel waren Veranstaltungsorte. Die Wiederholungen eingeschlossen, fanden von 18 bis 23 Uhr siebzehn Konzerte statt. „Viertelklang“ ist eine Kooperation der Städte Wuppertal, Velbert und Heiligenhaus. Die Wuppertaler Ausgabe ist bereits am 23. September gelaufen, Velbert macht dann am nächsten Sonntag, 29. Oktober, den Abschluss. RP-Foto: Achim Blazy