Ratingen : In einer Woche gibt es gleich sechs Ratsausschüsse

(RP) In der kommenden Woche stehen gleich sechs Ratsausschüsse auf dem Sitzungskalender. Los geht’s im Doppelpack am Dienstag, 17. September, 17 Uhr: Zeitgleich tagen der Bezirksausschuss Ratingen-Tiefenbroich (im Mehrgenerationentreff Tiefenbroich, Sohlstättenstraße 33 c) und der Bezirksausschuss Ratingen-Lintorf/Breitscheid (im Jugendzentrum „Manege“ Lintorf, Jahnstraße 28).

Während man in Tiefenbroich verschiedene örtliche Verkehrsthemen bespricht und Neues zur geplanten Kindertagesstätte Alter Kirchweg erfährt, geht es in Lintorf um das städtebaulich-freiräumliche Konzept zur Entwicklung der Sportplatzfläche am Schulzentrum vor Ort.

Am Mittwoch, 18. September, sind gleich drei Ausschusssitzungen angesetzt. Um 16 Uhr tritt der Bau- und Vergabeausschuss im Lehrsaal 1 der Feuer- und Rettungswache, Voisweg 1-5, zusammen und berät u.a. über den An-/Umbau der Kita Zum Schluchtor sowie über die Verbesserung des Verwaltungsstandortes Stadionring 17. Der Bezirksausschuss Ratingen Hösel/Eggerscheidt tagt um 17 Uhr im städt. Seniorentreff Eggerscheidt, Hölenderweg 51.

Vor Sitzungsbeginn – um 16.30 Uhr – findet eine Ortsbesichtigung der Kreuzung „Zum Schwarzebruch/Zu den Höfen“ (Treffpunkt) in der Ortsmitte und „Am Obersthof“ statt. An diesem Mittwoch trifft sich zudem um 17 Uhr der Sportausschuss in der „Manege“ Lintorf, Jahnstraße 28, und spricht u.a. über die Sanierung der Sportfreianlage Schwarzbachstraße.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und demografische Entwicklung tritt am Donnerstag, 19. September, um 17 Uhr im Freizeithaus West, Erfurter Straße 37, zusammen. Themen sind u.a. die „Erklärung für Klimaschutz der Stadt Ratingen“, nachhaltige Entwicklungsziele im Rahmen der Agenda 2030 sowie die geplante Zusammenführung von Sperrgutanmeldung und Sperrgutabfuhr.