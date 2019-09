Ratingen : In der „Manege“ ist wieder Zeit für den Poetry Slam

Die 14-jährige Jette aus Lintorf tritt auf. Foto: RP/Stadt Ratingen

(RP) Die Sommerferien sind vorbei und nun ist wieder Zeit für mehr Kultur und Literatur in der Lintorfer „Manege“: Am Mittwoch, 11. September, 19.30 Uhr, kommen die Bühnendichterinnen und -dichter wieder beim Poetry Slam in der Lintorfer Jugendeinrichtung an der Jahnstraße 28 zum Einsatz.

Der Eintritt beträgt fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Schüler und Studenten.

Die Moderation übernimmt das bewährte Duo Christine Brinkmann und Helge Goldschläger. Goldschläger ist Düsseldorfer Autor und Moderator. Er ist seit Jahren als Poetry Slammer im gesamten deutschsprachigen Raum erfolgreich unterwegs. Christine Brinkmann ist Programmplanerin im Düsseldorfer Kulturzentrum zakk. Gemeinsam mit Helge Goldschläger und Markim Pause moderiert sie den Song Slam und Poetry Slam in Moers und Düsseldorf.