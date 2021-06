Innenstadt : Grabenstraße: Bauarbeiten im Herzen der Stadt

Baustelle in Höhe Peter-Brüning-Platz. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Grabenstraße steht schon länger auf der Prioritätenliste des städtischen Deckensanierungsprogramms. Die Maßnahme war jedoch verschoben worden, weil sich Bauarbeiten für Leitungsverlegungen abzeichneten, für die die Straße kurz nach Fertigstellung wieder hätte aufgerissen werden müssen.

(RP) Die Fahrbahndecke der Grabenstraße zwischen Peter-Brüning-Platz und Minoritenstraße wird ab Montag, 14. Juni, erneuert. Um die Beeinträchtigungen durch die Baustelle so kurz wie möglich zu halten, wird unter Vollsperrung gearbeitet. Am 16. Juni soll die Baumaßnahme abgeschlossen werden.

Der Autoverkehr wird teilweise großräumig über den innerstädtischen Verkehrsring umgeleitet. Auch die Busse der Linie O15 werden umgeleitet (über Details will die Rheinbahn noch informieren).

Die schon länger geltende Einbahnstraßenregelung auf der Grabenstraße, die nur die Durchfahrt in Richtung Düsseldorfer Straße zulässt, bleibt weiter bestehen, und zwar über den Zeitraum der Fahrbahndeckensanierung hinaus. Grund dafür ist die komplizierte Stadtwerke-Baustelle an der Lintorfer Straße, die eine Verkehrslenkung per Baustellenampel im Bereich Peter-Brüning-Platz erfordert.