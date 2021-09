Kreis Mettmann : Kreis Mettmann bietet Impftermine an

Kreis Mettmann Am Wochenende finden mehrere Impfaktionen in den Städten des Kreises Mettmann statt. Auch 12- bis 15-jährige Kinder und Jugendliche können sich dort impfen lassen. Hierfür ist kein Termin erforderlich.

Örtliche Impfaktionen des Impfzentrums gibt es am Wochenende hier: Freundschaftsfest Erkrath, Samstag, 11. September, 12 bis 18 Uhr, Europaplatz; Real Wülfrath, Samstag, 11. September, 9 bis 19 Uhr, Real in Wülfrath, Zur Fliethe 8; Osman Gazi Moschee Monheim, Samstag, 11. September, 10 bis 18 Uhr, Niederstr. 52; Merkez Camii DITIB, Türkisch Islamischer Kulturverein, Mettmann, Sonntag, 12. September, 10 bis 18 Uhr, Auf dem Hüls 24; Moschee Erkrath, Sonntag, 12. September, 10 bis 18 Uhr, Schimmelbuschstraße 21. Ein weiterer Impftermin in der Moschee ist am 18. September geplant. Alle Termine gibt es im Internet.