Ratingen : Kita-Mitarbeiter werden ab 12. März im Rathaus geimpft

In den nächsten Wochen wird auch in Ratingen geimpft. Foto: dpa/Peter Kneffel

Ratingen In Ratingen wird an drei aufeinanderfolgenden Freitagnachmittagen im Ratstrakt des Rathauses geimpft. Dort gibt es, wie bei der Briefwahl zur Kommunalwahl im September 2020 erprobt, die Möglichkeit, Personenströme so zu steuern, dass dem Infektionsschutz Rechnung getragen wird.

(RP/kle) Die von der Landesregierung NRW kurzfristig vorgezogenen Impfungen für Beschäftigte in Kindertagesstätten, heilpädagogischen Kindertagesstätten, Grundschulen, Förderschulen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen der Jugendhilfe können in Ratingen schon in der nächsten Woche beginnen. Der städtische Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) legte in einer Sondersitzung am Freitag den Fahrplan fest. Es wird voraussichtlich drei Impftermine für die genannten Berufsgruppen in Ratingen geben, den ersten am 12. März.

Nach den Vorgaben des Kreises werden diese Impfungen durch mobile Teams dezentral in den Städten durchgeführt. Dafür galt es zunächst, einen geeigneten Ort zu finden. In Ratingen wird an drei aufeinanderfolgenden Freitagnachmittagen im Ratstrakt des Rathauses geimpft. Dort gibt es, wie bei der Briefwahl zur Kommunalwahl im September 2020 erprobt, die Möglichkeit, Personenströme so zu steuern, dass dem Infektionsschutz Rechnung getragen wird.

Insgesamt stehen für Ratingen für diese drei Termine 1370 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca zur Verfügung. Ob diese Menge ausreichen wird, um alle Berechtigten zu impfen, ist noch nicht genau abzusehen. Nach den bisherigen Rückmeldungen ist die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, sehr hoch. Sollten die festgelegten Kontingente nicht ausreichen, wird der SAE versuchen, darüber hinaus gehende Impfungen im Impfzentrum des Kreises zu ermöglichen.