Ratinger Corona-Geschehen : Mobile Impfteams in den Kreisstädten unterwegs

Mobiles Impfen im Kreis Mettmann wird nahezu täglich angeboten. Foto: dpa/Philipp Schulze

Ratingen Anfrage der CDU-Kreistagsabgeordneten Ina Bisani. „Die Impfangebote werden an öffentlichen Plätzen mit hoher Frequenz, wie beispielsweise an einer Autowaschanlage in Tiefenbroich oder auf dem Schützenplatz in Lintorf, gemacht“, so das Kreisgesundheitsamt.

(RP) Die steigenden Inzidenzen und das diffuse Ausbruchsgeschehen in Ratingen hat die CDU-Kreistagsabgeordnete Ina Bisani zum Anlass genommen, um bei der Kreisverwaltung Mettmann nachzufragen, wie es um den Einsatz der mobilen Impfteams in ihrer Heimatstadt steht. Die Antwort des Kreises ließ nicht lange auf sich warten: „Die Impfaktionen der mobilen Impfteams waren im Frühjahr und Sommer äußerst effizient. Es wurden viele Personen geimpft, die sonst nur schwer zu erreichen sind. Deshalb sind wir jetzt sehr zufrieden, dass der Kreis Mettmann seine mobilen Impfteams nahezu täglich in die Kreisstädte schickt. Die Impfangebote werden an öffentlichen Plätzen mit hoher Frequenz, wie beispielsweise an einer Autowaschanlage in Tiefenbroich oder auf dem Schützenplatz in Lintorf, gemacht. Selbstverständlich hat die Kreisverwaltung auch Obdachlosenunterkünfte im Blick“, erklärt Bisani, Mitglied im Gesundheitsausschuss des Kreistages.