Impfaktion in der Moschee : Auch Skeptiker kommen zum Impfen

Ratingen Die Moscheegemeinde und der Kreis Mettmann hatten für Samstag zur Impfaktion aufgerufen. Trotz Urlaubszeit nahmen zahlreiche Menschen das Angebot an.

Auf dem Parkplatz vor der Moschee stehen zwei Einsatzwagen des Roten Kreuzes. Vor der Tür hat sich schnell eine Schlange gebildet. Alle haben die ausgefüllten Unterlagen in der Hand und warten mit Maske und angemessenem Abstand darauf, dass sie an die Reihe kommen.

Die meisten Menschen, die zur Impfaktion in die Moschee Ayasofya gekommen sind, gehören der muslimischen Gemeinde auch an. Es ist eine gemeinsame Aktion des Moscheevereins und des Kreises Mettmann. „Das Impfzentrum hat uns gefragt, ob wir die Möglichkeit für eine Impfaktion hätten“, erzählt der Vorsitzende des Moscheevereins, Mirac Akpinar. „Wir stellen die Räumlichkeiten zur Verfügung. Wir sind immer bereit zu helfen, wenn wir es können. Das machen wir gerne.“

Die Impfaktionen in den Moscheen können Impfwillige ab 16 Jahren wahrnehmen. Wer zur Impfung kommt, wird automatisch für den Zweitimpfungstermin vier Wochen später vorgemerkt. Der Kreis Mettmann hat bereits Impfaktionen mit den Moscheevereinen in Hilden und Velbert durchgeführt.

Hilal Beyza Karayel selbst ist bereits geimpft. „Ich habe zum Glück einen Termin beim Arzt bekommen“, verrät sie. Heute begleitet sie ihre Schwester, die sich impfen lassen möchte. „Zur seelischen Unterstützung“, meint sie lächelnd. Eine junge Frau hat den Impfprozess bereits durchlaufen und sitzt draußen an einem der Tische, wo auch die Ruhezone eingerichtet wurde. Auch sie gehört der Gemeinde an. „Es ist meine erste Impfung“, sagt sie. „Bis jetzt geht es mir gut.“ Eigentlich wollte sie sich gar nicht impfen lassen. „Wegen der ganzen Gerüchte“, erzählt sie. „Die meisten Leute haben Angst, weil der Impfstoff so schnell entwickelt wurde. Normalerweise braucht so etwas Jahre.“ Es sind die mit einer Impfung verbundenen Freiheiten, die sie letztendlich dazu gebracht haben, sich doch impfen zu lassen.