Heiligenhaus : Impfaktion wieder auf dem Rathausplatzz

Die nächste Impfaktion in Heiligenhaus steht an. Foto: dpa/Marijan Murat

Heiligenhaus Der Kreis setzt die Reihe seiner Impfaktionen am Samstag, 2. Juli, fort. Fünf Stunden lang gibt es dort die Möglichkeit, sich per Impfung gegen Corona zu schützen.

(köh) Das Aus für das erste, privat betriebene Impfzentrum des Kreises Mettmann kam schon vor Wochen. Julia und Claudius Reckeweg hatten es in den alten Rewe-Räumen an der Hauptstraße wenige Monate lang betrieben. Impfangebote gibt es weiterhin auch in Heiligenhaus, das nächste am heutigen Samstag, 2. Juli, auf dem Rathausvorplatz. Dort wird nach Angaben des Kreises von 9 bis 14 Uhr geimpft. Darüber hinaus sind die dezentralen Impfstellen in der kommenden Woche geöffnet. Die Termine: Erkrath (Timocom-Platz 1): Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr; Langenfeld (Hauptstraße 70): Freitag von 10 bis 18 Uhr; Ratingen (Mülheimer Straße 6): Samstag von 10 bis 18 Uhr. Dort werden parallel auch Kinder geimpft. Der Termin für Wülfrath (Wilhelmstraße 65): Mittwoch von 10 bis 18 Uhr. Die Öffnungszeiten der Probeentnahmestellen in der kommenden Woche: Haan (Kaiserstraße 10-14): Montag bis Freitag von 8.30 bis 16.30 Uhr; Langenfeld (Hauptstraße 70): Montag bis Sonntag 8.30 bis 16.30 Uhr; Ratingen (Halskestraße 5a): Montag bis Sonntag von 8.30 bis 16.30 Uhr; Velbert (Friedrichstraße 79): Montag bis Freitag von 8.30 bis 16.30 Uhr. Alle Informationen rund um die festen und mobilen Impfstellen des Kreises sowie die PCR-Teststellen finden sich auf der Homepage des Kreises unter www.kreis-mettmann-corona.de.