3G-Regeln in städtischen Gebäuden : Ansturm auf die Booster-Impfung

Ratingen Das Erkrather Impfzentrum soll in Teilen reaktiviert werden. Das bestätigte Kreissprecherin Daniela Hitzemann. In den städtischen Gebäuden Ratingens gilt ab sofort die 3G-Regel. Bürgermeister Klaus Pesch hatte dies bereits angekündigt.

Die Impfkampagne im Kreis Mettmann nimmt weiter an Fahrt auf. Nachdem das Gesundheitsamt angekündigt hatte, dezentrale Impfstellen in einigen Städten zu eröffnen und einen zusätzlichen Impfbus durch die Region zu schicken, soll in Kürze ein weiteres wichtiges Puzzleteil hinzukommen: Das Erkrather Impfzentrum soll zumindest in Teilen reaktiviert werden. Das bestätigte Kreissprecherin Daniela Hitzemann. Das Impfzentrum am Timocomplatz war Ende September auf Geheiß der Landesregierung geschlossen worden – so wie alle Impfzentren in Nordrhein-Westfalen. „Wann wir es wieder öffnen können, steht allerdings noch nicht fest“, sagte Hitzemann. Auch andere Eckdaten sind noch unklar: Der Kreis habe die Teil-Reaktivierung erst am Montag beschlossen und bereite nun alles vor. „Ich hoffe, dass wir in Kürze wieder starten können“, so Hitzemann. Die erste Impfaktion in einer dezentralen Impfstelle in Velbert war laut der Kreissprecherin ein voller Erfolg: „Am Samstag haben sich 662, am Sonntag sogar 852 Menschen impfen lassen“, erklärt Hitzemann.