Hegering Heiligenhaus/Hösel : „Halten Sie Ihre Hunde an der Leine“

Foto: dpa/Patrick Pleul

Interview Ratingen/Heiligenhaus Aktuell ist Brut- und Setzzeit in den Wäldern und auf den Feldern in und rund um Ratingen und Heiligenhaus. Die Jäger appellieren an alle Hundehalter, ihre Vierbeiner an der Leine zu lassen.