Ratinger Radwege : Auf Radwegen lauern Gefahren

Vergnügungssteuerpflichtig ist das Radfahren in Ratingen keineswegs, denn immer wieder sind Hürden zu nehmen. Oder die Radwege enden im Nirgendwo. Die Kritik der RP-Leser an kritischen oder mangelhaften Stellen reißt jedenfalls nicht ab. Manuel Wenk schickte ein Bild von einem Toilettenhäuschen herein, das mitten auf dem Radweg auf der Hochstraße stand. „Generell sind die Radwege in Ratingen nicht nur schlecht, sondern häufig nicht vorhanden. Auf meinem Weg von Hösel über Eggerscheidt in die Ratinger Innenstadt gibt es kaum Radwege“, betonte er.