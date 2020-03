Kontrollen : Immer noch viele Unfälle durch Alkohol

2019 gab es 32 Unfälle mehr als noch 2016 laut Unfallstatistik. Polizei setzt im Kampf gegen Promillesünder auf geschulte Beamte.

Ratingen Vorbildlich handelnde Verkehrsteilnehmer meldeten vergangen Samstag laut Kreispolizeibehörde die vermeintliche Trunkenheitsfahrt eines Autofahrers auf der außerörtlichen Asbrucher Straße im Velbert-Neviges. Die aufmerksamen Zeugen hatten einen silbergrauen Honda Civic bemerkt, der die Landstraße 353 in sehr auffälligen Schlangenlinien nach Wuppertal befuhr und dabei wiederholt auf die Gegenfahrbahn oder gefährlich nahe an den Straßengraben geriet. Die Zeugen meldeten der Polizei umgehend Fahrzeug und Kennzeichen, und dank dieser guten Hinweise konnte die Polizei das beschriebene Fahrzeug und dessen Fahrer nur wenige Minuten später an der Nevigeser Halteranschrift antreffen und überprüfen.