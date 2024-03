Gesamtes Stadtgebiet Immer mehr Umweltsünden im Ratinger Mängelmelder

Wer seinen Osterspaziergang plant und sich auf schöne Natur und Entspannung freut, der sollte sich nicht wundern. Der Mängelmelder der Stadt, über den die RP in regelmäßigen Abständen berichtet, wird geradezu überschüttet mit drastischen Fällen. Und da kann es am Wegesrand zu unschönen Überraschungen kommen. Man nehme als Beispiel einen ausrangierten Kühlschrank am Linneper Weg in Breitscheid. In einem anderen Fall haben rücksichtslose Typen eine alte Couch auf der Straße An den Banden in Lintorf abgestellt.