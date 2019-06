Ratingen : Im Tragödchen trifft Hüsch auf Lindenberg

Bernhard Schultz rezitiert den niederrheinischen Kabarettisten. Die Band spielt dazu.

(RP) Das Tragödchen setzt am Donnerstag, 6. Juni, seine Hommage an den Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch mit einem neuen Programm fort. Denn der Fundus der neu in der Edition Dia erschienenen achtbändigen Hüsch-Gesamtausgabe ist schier unerschöpflich.