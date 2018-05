Hösel: Im toten Winkel ist die Gefahr besonders groß

Hösel Man kann nicht genug informieren und sensibilisieren für ein Thema, das alle angeht: In Hösel zeigten das Aktionsbündnis Seniorensicherheit und das THW, dass man viel zur eigenen Sicherheit tun kann.

Ein Blick in die die Auswertungen der Polizei zeigt, dass die Gefahren vor allem Radfahrer treffen: So war ein 91-jähriger Ratinger nach einem Unfall gestorben. Nun verlaufen zum Glück nicht alle Unfälle, bei denen Radler involviert sind, tödlich. Aber häufig erleiden die Zweiradfahrer schwere Verletzungen. Die Zahl der Unfälle war im Kreis Mettmann beispielsweise im ersten Halbjahr 2016 deutlich gestiegen. Die Polizei zählte zwischen Januar und Ende Juni 44 Unfälle mit schwer verletzten Radlern im Kreisgebiet. Weitere 142 Radfahrer wurden leicht verletzt. Als schwer verletzt gilt in der Statistik, wer im Krankenhaus verbleiben muss. Eine Auswertung des RP-Archivs ergab: Mindestens zehn dieser schweren Unfälle ereigneten sich in Langenfeld und Monheim, fünf in Mettmann und Wülfrath, sechs in Hilden und Haan sowie sechs in Ratingen und Heiligenhaus. Weitere Unfälle mit Zweiradfahrern wurden vor allem aus Velbert gemeldet.