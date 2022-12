Lintorf hat einen Namensvetter Viele Spuren führen nach Ratingen 

Info

Heinrich Nüttgens 1866 in Aachen geboren, wuchs Nüttgens in unmittelbarer Nachbarschaft kirchlicher Kunstdenkmäler auf. Dies prägte seinen beruflichen Werdegang. Nüttgens studierte an der Kunstakademie Düsseldorf und wurde dort Meisterschüler von Eduard von Gebhardt. Nüttgens war hauptsächlich als Kirchenmaler tätig, außer im Bereich Düsseldorf besonders im Raum Frankfurt am Main, Aachen, Chicago sowie im Ruhrgebiet. Er schuf Altar- und Wandbilder, Kreuzwegstationen, Ornamentik und Glasmalereien für rund 40 Kirchen im Rheinland und in Westfalen. Darunter auch im Jahr 1901 die Glasfenster in St. Anna in Lintorf.