Abschied : Andreas Schlimm zieht sich aus Personalrat zurück

Ratingen 25 Jahre kümmerte sich der Ratinger um die Belange der Belegschaft in der Stadtverwaltung. Obwohl er das Rentenalter erreicht hat, bleibt Schlimm im Gesundheitsmanagement tätig.

Nach 25 Jahren entschloss sich der Ratinger Andreas Schlimm, nicht mehr als Personalrat zu kandidieren. Damit geht im Rathaus eine Ära zu Ende. In der letzten Sitzung des alten Personalrates am Mittwoch sowie bei einem persönlichen Treffen am selben Tag würdigte Bürgermeister Klaus Pesch den langjährigen Einsatz von Andreas Schlimm für die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Ratingen.