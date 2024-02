Ratinger Park Im Ratinger Poensgen-Park werden Bäume gefällt

In diesem Bereich legt der BRW aktuell einen naturnahen Uferstreifen an und verbessert die Struktur des Gewässers, zum Beispiel durch Modellierung des Gewässerbetts mit unterschiedlichen Breiten und das Einbauen von Totholz. Diese Gewässerunterhaltungsmaßnahme wird in Eigenregie von den gewässerkundigen Mitarbeitern des BRW durchgeführt. Die Maßnahme sei mit der Stadt Ratingen und auch dem Denkmalschutz abgestimmt, hieß es. Am Ende der Gewässerunterhaltungsmaßnahme werden als Ersatz für die jetzt zu fällenden Gehölze standortgerechte, heimische Sträucher und Bäume gepflanzt.