Corona aktuell : Im Kreis Mettmann gibt es noch 42 Infizierte

Foto: dpa/Hendrik Schmidt

KREIS METTMANN (RP) Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 42 Infizierte, davon in Erkrath 5, in Haan 1, in Heiligenhaus 1, in Hilden 4, in Langenfeld 1, in Mettmann 3, in Monheim 8, in Ratingen 3, in Velbert 10 und in Wülfrath 6. 812 Personen gelten inzwischen als genesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken