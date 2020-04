Stadtquiz : Im Jahr 1897 wurde Heiligenhaus eigenständig

Zeitreise: Anlässlich des Geburtstags des Geschichtsvereins blicken wir regelmäßig in die Geschichte der Stadt.

1897 ist das Jahr, in dem mit Ludwig Erhard der zukünftige Bundeskanzler des „Wirtschaftswunders“ und mit Sepp Herberger ein zukünftiger Weltmeister-Trainer geboren werden. Es ist außerdem das Jahr, in dem der deutsche Physiker Ferdinand Braun die sogenannte Kathodenstrahl-Oszillographenröhre final entwickelt und präsentiert; als „Braun‘sche Röhre“ wird sie zur Grundlage der elektronischen Bilderzeugung und damit die Grundlage für Fernseher und Computermonitore.

Und 1897 ist das Jahr, in dem – ganz ohne Scherz – am 1. April ein beschaulicher Flecken im Niederbergischen, der bisher nur lediglich westlich gelegener Bezirk der benachbarten Stadtgemeinde Velbert war, unabhängig wird und damit zur eigenständigen Landgemeinde: So wurden das Straßendorf Heiligenhaus, sowie die umliegenden Honschaften Oefte, Tüschen, Hetterscheidt, Leubeck, Hasselbeck und Isenbügel zur Gemeinde auf damals noch insgesamt 2817,8 Hektar durch königliche Verordnung selbstständig und durfte sich fortan selbst verwalten. Heiligenhaus hatte damals 5368 Einwohner.