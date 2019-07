Ratingen : A-Cappella-Chor trotzt Pfau Hermann

Im Innenhof der Wasserburg begeistern die Musiker aus Hannover.

Verschmitzt trieb der Countertenor mit „Bei mir bist du shein“ seine Stimme in die Höhe und versicherte humorvoll „Ich wollt ich wär ein Huhn“. Der nach Auskunft der Chorkollegen mehr für „dum dum zuständige Tobias Pasternack brachte die Klangfülle seines Basses mit dem irischen Kneipenhit „Whiskey in the Jar“ zu voller Geltung. Mit warmen Timbre umrahmte Lars Unger mit seinem Bariton die Kollegen, die mit originellen Tanzeinlagen und mit gekonnten Instrumentalimitationen begeisterten und sich weder von Pfau Hermann noch dem Tuten der Kalkbahn aus dem Takt bringen ließen. Die Tenöre Tobias Kiel und Jakob Buch glänzten mit hellem Klang mal wunderbar melodiös, mal packend rhythmisch. Der zungenbrecherische Rap zum Thema Fußball, ein scheppernder New Metall Song und eine Parodie auf einen indischen Bollywood-Song bis hin zu „Ich war noch niemals in New York“ sorgten für große Begeisterung.