Ratinger Bauprojekte : Innenstadt: Baustellen stehen für Wandel

Ratingen In der City gibt es neben dem Bau der Wallhöfe zwei Projekte, die von Genossenschaften realisiert werden.

Das große Wallhöfe-Projekt an der Ecke Wallstraße/Düsseldorfer Straße befindet sich seit längerer Zeit in der konkreten Umsetzung, die man vor allem an den sich drehenden Baukränen erkennt. Doch neben dieser Baustelle rücken zwei weitere Projekte in den Blickpunkt, die mit forschem Tempo realisiert werden.

Einerseits geht es um das Bechemer Carré, ein Bauvorhaben der Wohnungsgenossenschaft Essen-Nord, andererseits um ein Projekt an der Hans-Böckler-Straße, das die Wohnungsgenossenschaft Ratingen (Wogera) in Angriff genommen hat. Die RP stellt die Pläne vor.

Bechemer Carré: Die Arbeiten an der Bechemer Straße 64 sind in vollem Gange. Mit der bereits erfolgten Grundsteinlegung kann das Bechemer Carré in die Höhe wachsen – und das tut es in einem rasanten Tempo. Dokumente in einer Zeitkapsel haben das Datum der Grundsteinlegung für die Nachwelt festgehalten. Gemeinsam mit Vertretern der Verwaltung mauerten die Bauherren die Zeitkapsel in das Fundament des Gebäudes ein.