Im Blick: Linderfeldstraße und Rathausplatz Wie das Zentrum sein Gesicht ändert

Noch etwas längeren Atem brauchte es, bis an der Linderfeldstraße ein Bau in die Höhe wuchs, für den es nun einen festen Termin gibt: „Wir freuen uns, dass wir trotz witterungsbedingter Bauverzögerungen unseren Zeitplan einhalten konnten“, heißt es in der Einladung der Firma ibs-Immobilien. Richtfest wird am Freitag, 6. September sein. Im Auftrag der Awo bauen als Investoren die Firma ibs und die Dr. Werner Jackstädt-Stiftung im Auftrag der Arbeiterwohlfahrt (Awo) an der Linderfeldstraße.