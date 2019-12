Rockveteranen : „Claymore“ – so sorgen die Altstars für ihre Fans

Heiligenhaus (köh) Eigentlich hatten sie nur ein Konzert angekündigt, der Samstagabend war allerdings so schnell ausverkauft, dass die Schottenrocker den Freitag ebenfalls bespielen werden. Natürlich in ihrem Bühnenwohnzimmer, der großen Aula.

Und wer hätte das gedacht: Für das heutige Konzert der Rockveteranen von „Claymore“ in der IKG-Aula (20 Uhr) sind noch Stehplatzkarten zu haben, an der Abendkasse kosten sie 28 Euro, Vorverkauf 25 Euro.

Wie es sich gehört, hat die Truppe für ihre Fans nicht nur Musik mitgebracht, sondern auch eine Geschichte. Duie geht ungefähr so: Tief in der Nacht zerreißt plötzlich Musketenfeuer die Stille am Pass von Killiecrankie, einem kleinen Dorf zwischen Perth und Inverness in Schottland. Es riecht nach Pulverdampf. Wildes Kampfgeschrei setzt ein. Zwei Geisterarmeen treffen aufeinander.