Grün in Ratingen : Drei neue Bäume für Lintorf

Ratingen Die Stadt Ratingen pflanzt immergrüne Stechpalmen an die Speestraße. Sie sollen sich als Nahrungsquelle für Vögel, Bienen und Hummeln bewähren und Vögeln einen Nistplatz bieten.

Besser bekannt ist die heimische Stechpalme unter ihrem botanischen Namen Ilex. Bislang wurde sie im urbanen Bereich eher in Parkanlagen gepflanzt. Mit ihrem schmalen, pyramidalen Wuchs sowie einer Höhe von rund sieben Metern und einer Breite von drei Metern bietet sie sich aber auch im Straßenraum besonders für schattige, enge Standorte an. Als immergrüner Baum ist die Stechpalme ein ausgezeichneter Brutplatz und eine wichtige Nahrungsquelle für Vögel, Bienen und Hummeln.

Die so gar nicht passende Bezeichnung als Palme hängt mit der christlichen Tradition zusammen, bei der am Palmsonntag an den Einzug Jesu nach Jerusalem erinnert wird. Jesus war damals mit Palmwedeln begrüßt worden. Da aber in Mitteleuropa keine Palmen vorkommen und auch anderes Grün zu dieser frühen Jahreszeit kaum vorhanden ist, wurden die Zweige der Stechpalme zum Palmwedelersatz. Auch Harry-Potter-Fans kommt der Name sicherlich bekannt vor, bestand doch der Zauberstab des Titelhelden aus dem Holz einer Stechpalme.