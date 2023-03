Musikprojekt und Aufführung in Heiligenhaus Schüler erinnern an „Dreigroschenoper“

Darin lassen Schülerinnen und Schüler des Musikkurses der Jahrgangsstufe Q1 unter der Leitung von Paul Lindner die Goldenen Zwanziger wiederauferstehen. In dem selbst geschriebenen Musiktheaterstück geht es in Szenen um den Komponisten Kurt Weill, berühmt vor allem für seine „Dreigroschenoper“. Das Schüler-Stück setzt sich aus einer Folge von Sprechszenen und Musiknummern zusammen, verbunden durch den Handlungsort: ein Berliner Rundfunkstudio im Jahr 1928, kurz vor der Uraufführung der „Dreigroschenoper“. Inhaltlich spiegelt die fiktive Handlung das gesellschaftliche Dilemma der sogenannten „Goldenen Zwanziger Jahre“ in Deutschland wider: die politisch krisenhafte Situation, der im Alltag mit Vergnügungssucht und Realitätsflucht begegnet wird.