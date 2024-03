Schule in Heiligenhaus IKG-Projekte trumpfen auf bei „Jugend forscht“

Wie unterhalten sich Meerschweinchen? Was muss eine gute Handyhülle aushalten? Hilft Sport vor Abiklausuren (in anderen Fächern)? Was kann den Alltag von Rollstuhlfahrern erleichtern? Aus der Perspektive von Kant-Gymnasiasten der Stufen sieben bis 12 bekommt dieses scheinbare Sammelsurium an Interessen eine eindeutige Perspektive. Wer sich selbst solche Fragen stellt und sie im eigenen Projekt auch selbst beantwortet, ist beim Wettbewerb „Jugend forscht“ bestens aufgehoben.