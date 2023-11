Heiligenhaus Kant-Gymnasium ist jetzt Europaschule

Wer mochte, konnte der Zeremonie im Düsseldorfer Landtag per Livestream folgen. Vor Ort in Düsseldorf gehörten IKG-Direktorin Britta Berschick, Projekt-Koordinatorin Jennifer Ölscher und aus der Schülerschaft Till Kaiser (Q2) und Kawtar Afakir (Q1) zur Delegation. Zertifikat und symbolische Europaflagge, außerdem ein Schild, gedacht fürs Schulfoyer, wurden in aufwendigem Rahmen vergeben. Für Jennifer Ölscher, die die Europaschul-Idee vor anderthalb Jahren in Heiligenhaus aufbrachte, ist damit eine wichtige Wegmarke erreicht. Dahinter steht zunächst ein Lehrerteam mit Nils Fischer,Laura Schümmer, Babette Knospe , Ana Navalpotro, Hedwig Deffner und Alexandra Berg-Karlsson.