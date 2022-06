Siebtklässler des Kant-Gymnasiums : Französisch-Anfängergruppe gewinnt Sprachwettbewerb

Heiligenhaus Schüler der Jahrgangsstufe sieben am Heiligenhauser Kant-Gymnasium haben den Internet-Team-Wettbewerb des Institut Français gewonnen.

Damit nicht genug: Im Anschluss durften sie mit der französischen Sängerin Chilla sprechen. „Es ist eine Ehre, dass unsere Schüler den Preis gewonnen haben, da sie Französisch erst seit Beginn des Schuljahres lernen“, sagt IKG-Lehrer Florian Labes. Der Internetwettbewerb fand bereits am 22. Januar, dem Tag der deutsch-französischen Freundschaft, am Immanuel-Kant-Gymnasium statt. Hierbei recherchierten die Schüler mithilfe verschiedener Onlinequellen Antworten auf Fragen zur Sprache und Kultur Frankreichs und der französisch sprechenden Welt. Mit 99,5 von 100 möglichen Punkten erreichten die Heiligenhauser den ersten Platz in ihrer Niveaustufe. Bildungsministerin Yvonne Gebauer kam zur Preisübergabe, außerdem Vertreter des Schulministeriums, der französischen Botschaft, des Instituts Français Deutschland sowie des französischen Generalkonsulats in Düsseldorf. Es wurden Urkunden, Buch-Gutscheine und Sachpreise überreicht.