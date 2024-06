Gäste im Neanderland Im Fokus: Zukunft der Autozulieferer

Das konsularische Corps Tschechiens hat im Rahmen der Veranstaltungsreihe „meet the neanderland“ das Unternehmen Witte Automotive in Velbert besucht. Im Mittelpunkt des Austauschs stand die Transformation der Automobilindustrie. Witte Automotive hat in Velbert seinen Hauptsitz und verfügt weltweit über verschiedene Produktionsstandorte und Entwicklungsbüros mit einem Schwerpunkt in Tschechien – das diesjährige Partnerland. Es wurde von der Generalkonsulin Kristina Larischová vertreten.