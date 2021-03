Ratingen : IHK gibt Bewerbungstipps auf Augenhöhe

Ratingen (RP) Schülerinnen und Schüler aufgepasst! Die Industrie- und Handelskammer Düsseldorf bietet am 25. März ab 10.30 Uhr ein 45-minütigen Webinar mit „Bewerbungstipps auf Augenhöhe“ an. Dazu Jens Peschner, Leiter Ausbildungsberatung, stellenvermittlung und -projekte der IHK Düsseldorf: „Bewerben lohnt sich.

Denn es gibt auch in diesem Jahr viele freie und attraktive Ausbildungsplätze in Düsseldorf und im Kreis Mettmann. Dabei gilt es gerade in Zeiten von Corona, sich sehr gut vorzubereiten“. Das Webinar fragt daher zum Beispiel: Warum soll ich überhaupt eine Ausbildung machen? Wie finde ich den richtigen Beruf? Wie gehe ich mit Absagen um? Beantworten wird diese IHK-Azubi James Dziwisch anhand eigener Erfahrungen. Dabei gibt er Schülerinnen und Schülern Tipps, wie sie mit ihrer Bewerbung am besten punkten können. Die Teilnahme am Webinar „Bewerbungstipps auf Augenhöhe“ ist kostenlos. Weitere Informationen auch unter www.duesseldorf.ihk.de, Webcode 119147847.