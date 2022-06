Noch Lehrstellen frei : Im Kreis Mettmann gibt es noch 1.200 Ausbildungsplätze

Kreis Mettmann Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer und Arbeitsagentur schnüren jetzt ein Paket, um Jugendliche bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz zu unterstützen.

„Jugendliche und junge Erwachsene haben großartige Chancen, noch für den Sommer eine Ausbildungsstelle zu finden, die zu ihren Stärken und Interessen passt“, so Karl Tymister, Vorsitzender der Arbeitsagentur Mettmann. Er schlägt ein Praktikum als Einstieg vor. „Ein Praktikum ist eine tolle Möglichkeit, in einen Beruf hineinzuschnuppern. Das ist übrigens auch noch kurzfristig möglich. Viele Unternehmen im Kreis Mettmann bieten beispielsweise in den Sommerferien tageweise ein Praktikum an und warten nur noch auf den Anruf der jungen Leute“, so Tymister.