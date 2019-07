Ratingen : IHK: Es gibt noch viele freie Lehrstellen in der Region

Ratingen (RP) Rund 1.400 freie Lehrstellen in den IHK-Berufen warten in Düsseldorf und im Kreis Mettmann zu Beginn des Ausbildungsjahres immer noch auf Bewerberinnen und Bewerber“ – mit diesen Worten ermutigt Jens Peschner, Bereichsleiter Matching/Projekte der IHK Düsseldorf, noch unversorgte Jugendliche, die Flinte nicht ins Korn zu werfen.

Bis zum 27. August, jeweils montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, vermittelt die IHK unter der Telefonnummer 0211/3557-448 freie Ausbildungsplätze. Weitere Chancen auf freie Ausbildungsplätze bieten die IHK-Sommerlehrstellenaktion auf dem Düsseldorfer Schadow-Platz (bei schlechtem Wetter in den Schadow-Arkaden) am 14. August, 12 bis 16 Uhr, und das letzte IHK-Azubi-Speed-Dating in der Ratinger Stadthalle am 4. September, 9 bis 12.30 Uhr.