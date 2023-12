Haushaltsplanentwurf 2024 IHK Düsseldorf spricht sich für Haushalt des Kreises aus

So kann für das nächste Jahr aufgrund von Ergebnisverbesserungen nun doch auf die Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden. Zudem trägt die Bereitschaft des Landschaftsverbands Rheinland, den Hebesatz der Landschaftsumlage um ein halbes Prozent zu senken, zu einer Entlastung des Kreises um netto 4,1 Millionen Euro bei. Aus diesem Grund haben sich Verwaltung und Kreisausschuss am 4. Dezember in der Lage gesehen, den Kreisumlagehebesatz um fast zwei Prozent auf 31,33 Prozent gegenüber den ursprünglichen Planungen zu senken. Die Erhöhung fällt damit um mehr als 20 Millionen Euro beziehungsweise um rund 38 Prozent geringer aus als im September angenommen. Schon im März dieses Jahres senkte der Kreistag die Kreisumlage für das Jahr 2023 zugunsten der Kommunen um rund 20 Millionen Euro. „Man kann ihm nicht vorwerfen, Geld zulasten der Kreisfamilie zu horten“, so Berghausen.