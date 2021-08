Angebot für Heiligenhaus und Velbert : Niederberg: IHK vermittelt Ausbildungsplätze

Niederberg (RP) Ein Fall für schnell Entschlossene: Mittwoch, 11. August,11 bis 14 Uhr, vermittelt die IHK Düsseldorf gemeinsam mit der Handwerkskammer und der Agentur für Arbeit freie Ausbildungsplätze. Standort: Velberter Fußgängerzone, Friedrichstraße 171. Bei schlechtem Wetter findet die Aktion in der Stadtgalerie statt.

„Unser Last-Minute-Angebot richtet sich an Jugendliche, die für 2021 noch keinen Ausbildungsplatz haben. Diese sollten unbedingt vorbeischauen. Allein in den IHK-Berufen sind im IHK-Bezirk noch über 600 Ausbildungsstellen unbesetzt und warten auf Bewerberinnen und Bewerber. Also: Vorbeikommen, beraten lassen und im besten Fall mit einem konkreten Ausbildungsplatzangebot in der Tasche wieder nach Hause gehen“, ermuntert IHK-Bereichsleiter Jens Peschner.