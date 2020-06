Tierschützer fordern Nachtfahrverbot : Mähroboter werden für Igel zur tödlichen Falle

Für Igel und andere Kleintiere werden die elektronischen Helfer immer häufiger zur tödlichen Falle. Durch die scharfen Messer entstehen offene Wunden. Hilfe gibt es nur durch eine schnelle Versorgung des verletzten Tieres.

„Inzwischen sind die Geräte so leise, dass Gartenbesitzer diese auch in der Nacht fahren lassen“, weiß Gabi Böttcher von der Tierhilfe Ratingen. „Igel haben keine Chance. Sie rollen sich zusammen und werden von den Messern erfasst.“ Tiefe Fleischwunden, Verstümmelungen und tödliche Verletzungen sind die Folge. „Bei dem Tier entstehen offene Wunden, Fliegen legen darin ihre Eier ab und der Igel wird regelrecht bei lebendigem Leib gefressen“, schildert die Vorsitzende der Tierhilfe.

Hoffnung gibt es nur, wenn die Tiere möglichst schnell in eine Igelstation gebracht werden. Die gibt es in Ratingen aber nicht. „Wir sind ein kleiner Verein. Natürlich päppeln wir hier und da Tiere wieder auf, aber eine eigene Igelstation können wir uns nicht leisten.“

Polizei bittet um Hinweise : Verbrannter Igel in Papierkorb in Willich gefunden

Der Einsatz von elektrischen Geräten wie Motorsensen oder Laubsaugern sind nicht nur für Igel eine Gefahr. Naturschützer aus ganz Deutschland fordern inzwischen per Onlinepetition ein Nachtfahrverbot für Mähroboter. Auch Gabi Böttcher: „Diese Geräte sollten nur unter Aufsicht verwendet werden. Igel sind nachtaktive Tiere. In der Dämmerung und in der Dunkelheit gehören Mähroboter in ihre Garage.“