Besonderes Konzert für Niederberg Musikalische Zeichen setzen gegen Rassismus

Den Hintergund schildert der Gewerkschaftsmann so: Nachdem Journalisten ein Geheimtreffen von Rechtsextremisten in Potsdam aufgedeckt hatten, im Rahmen dessen über Deportationspläne für Millionen von in Deutschland lebenden Menschen diskutiert wurde, demonstrieren in ganz Deutschland Menschen gegen Rechtsextremismus. Auch in Velbert gingen zahlreiche Menschen auf die Straße. „Wir möchten im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus ein weiteres klares Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Wir stehen als IG Metall für eine weltoffene, tolerante und solidarische Gesellschaft. Für uns ist Vielfalt, Antirassismus, Respekt und ein solidarisches Miteinander unverhandelbar. Wir wollen mit unserem Konzertabend zeigen, dass kulturelle Vielfalt ein Gewinn und keine Bedrohung ist“, so Civelek.