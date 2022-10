Heiligenhaus : IG Metall: „Exakte Erfassung der Arbeitszeit ist fair“

Heiligenhaus Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass alle Unternehmen die geleistete Arbeitszeit ihrer Beschäftigten exakt erfassen müssen. Wie die IG Metall Niederberg reagiert.

(RP) „Wir begrüßen die Pflicht zur genauen Arbeitszeiterfassung, denn Transparenz über die tatsächlich geleistete Arbeit ist ein Akt der Fairness. Dieses Urteil wird dabei helfen, dass unbezahlte Überstunden der Vergangenheit angehören“, so Hakan Civelek, Geschäftsführer der IG Metall in Velbert .

„Denn eine genaue Zeiterfassung ist die zentrale Voraussetzung dafür, Beschäftigte vor gesundheitlichen Schäden durch Überarbeitung zu schützen“, so Civelek weiter. Die Gewerkschaft gibt an, dass in der Mehrheit der Industriebetriebe eine genaue Arbeitszeiterfassung eine Selbstverständlichkeit ist. „Es gibt allerdings auch in der Metallindustrie einige Unternehmen, die die Arbeitszeiterfassung nicht so genau nehmen und somit die Beschäftigten um ihre tatsächlich geleistete Arbeit und somit um Entgeltbestandteile gewissermaßen betrügen“, so Civelek.